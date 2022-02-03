На Алтае отправят в центр помощи мальчика, которого выгоняли голым на мороз

В Алтайском крае пятилетнего мальчика, которого родители в январские морозы выставили абсолютно голым на улицу, вместе с шестилетним братом отправят в центр помощи детям. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева во время встречи с губернатором края Виктором Томенко.

Казанцева рассказала, что сейчас трое мальчиков из Шелаболихинского района (шести, пяти и полутора лет), которых изъяли из семьи, где с ними жестоко обращались, чувствуют себя удовлетворительно. Старшие братья в ближайшее время будут отправлены в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А младший уже переведен в детскую больницу Барнаула.

После резонансного случая, произошедшего в конце января, когда мать и отчим выставили пятилетнего малыша на мороз в воспитательных целях, в регионе решили усилить защиту несовершеннолетних. В 22 районах края планируют ввести дополнительные ставки специалистов по опеке и попечительству, а также повысить зарплаты сотрудникам органов опеки.

Сами родители арестованы на два месяца, и в отношении них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.