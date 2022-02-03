Новости

Путин поддержал идею отмены уголовного преследования заплативших недоимки 19:28
"Спартак" включил Николсона и Мартинса в заявку на Лигу Европы 19:23
Путин: Мы обязаны учитывать эпидситауцию, приглашая специалистов из-за рубежа 19:15
В ходе операции США по ликвидации главаря ИГ погибли дети 19:11
Петербургские ученые назвали дату пика заболеваемости COVID-19 19:09
В Петербурге разрешили закрывать больничный дистанционно 19:08
Путин назвал условие списания регионам долгов перед Федерацией 19:04
Российского продюсера Олега Тетерина избил сосед 18:47
Пенсионеры начали получать февральские пенсии с доплатой за январь 18:45
Легенды хоккея открыли выставку олимпийских артефактов в Сочи 18:31
ЦБ придумал механизм защиты от мошенников, убеждающих граждан набирать кредиты 18:23
Сергей Шойгу посмотрел на стрельбы артиллеристов на полигоне в Беларуси 18:23
Новая Зеландия решила не открывать полностью свои границы до октября 18:06
Онлайн-кинотеатр Netflix представил программу фильмов на 2022 год 18:00
Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей на производство хлеба 17:57
Эпидемиолог Фаворов назвал уровень смертности при "омикроне" 17:54
Путин пожелал успехов и удачи российским и аргентинским атлетам на Олимпиаде в Пекине 17:51
Акции Meta рухнули на 26%, компания "просела" на 240 млрд долларов 17:49
В Совфеде прокомментировали решение МИД о закрытии корпункта Deutsche Welle в России 17:48
Синоптик объяснил появление "ложного солнца" в Москве 17:46
Путин: Росатом готов предложить Аргентине помощь в развитии энергетики 17:37
Пациенты с ОРВИ и COVID-19 могут получить телемедконсультацию поликлиники 17:25
Глава МИД КНР заявил о готовности Китая укреплять сотрудничество с Россией 17:19
Тамбовский студент получил восемь лет за подготовку теракта 17:18
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
03.02.2022 19:09
Рубрика: Общество

Петербургские ученые назвали дату пика заболеваемости COVID-19

Текст: Татьяна Тюменева

Северная столица достигнет максимальных цифр заболеваемости коронавирусом к 15 февраля. Такой прогноз сделали петербургские ученые в соответствии с разработанной математической моделью развития ситуации с COVID-19.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Роспотребнадзор: К чему приведет заражение вирусом и гриппа, и COVID-19

Затем, по их прогнозу, пойдет снижение, но оно будет происходить медленнее, чем подъем на пик. Настолько, что показателей сегодняшнего дня по числу активных больных город достигнет в апреле, и только к лету ситуация станет достаточно спокойной.

- Мы делаем прогноз, исходя из числа активных больных (АБ), которое определяется ежедневно. Под активными больными понимается число заболевших за вычетом числа выздоровевших и умерших. Сейчас идет огромный рост каждый день. Вчера, 2 февраля, число АБ было 162 тысячи человек, сегодня оно уже больше на 15 тысяч, - комментирует Алексей Боровков, руководитель рабочей группы по созданию математической модели, проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Выход на пик, по пессимистичному сценарию, будет составлять порядка 245 тысяч активных больных.

Кстати

Петербургские ученые считают: правильнее говорить, что город идет на пик именно четвертой волны, а не пятой, поскольку четвертого пика как такового у нас не было - показатели менялись очень медленно и не соответствовали представлению именно о резком подъеме и спаде. Первый пик Петербург прошел в июне 2020 года, второй - в январе 2021-го, третий - в ноябре 2021 года. Самое большое число активных больных было на втором пике - 105 тысяч.

К лету Петербург может выйти на показатель примерно в 15-20 тысяч активных больных (что даже больше числа, приходящегося на первый пик, - 10,6 тысячи). Другое дело, что течение штамма "омикрон" значительно более легкое.

Что ждет нас дальше - пока неизвестно. Все зависит от того, какие мутации приобретет вирус и какие его новые штаммы заглянут к нам.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пенсионеры начали получать февральские пенсии с доплатой за январь
Правительство РФ выплатит по 4 млн рублей за золотую медаль на Олимпиаде
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН
Еврокомиссия назвала условие получения россиянами европейского ковид-сертификата
Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу аль-Курайши
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов