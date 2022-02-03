Петербургские ученые назвали дату пика заболеваемости COVID-19

Северная столица достигнет максимальных цифр заболеваемости коронавирусом к 15 февраля. Такой прогноз сделали петербургские ученые в соответствии с разработанной математической моделью развития ситуации с COVID-19.

Затем, по их прогнозу, пойдет снижение, но оно будет происходить медленнее, чем подъем на пик. Настолько, что показателей сегодняшнего дня по числу активных больных город достигнет в апреле, и только к лету ситуация станет достаточно спокойной.

- Мы делаем прогноз, исходя из числа активных больных (АБ), которое определяется ежедневно. Под активными больными понимается число заболевших за вычетом числа выздоровевших и умерших. Сейчас идет огромный рост каждый день. Вчера, 2 февраля, число АБ было 162 тысячи человек, сегодня оно уже больше на 15 тысяч, - комментирует Алексей Боровков, руководитель рабочей группы по созданию математической модели, проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Выход на пик, по пессимистичному сценарию, будет составлять порядка 245 тысяч активных больных.

Кстати

Петербургские ученые считают: правильнее говорить, что город идет на пик именно четвертой волны, а не пятой, поскольку четвертого пика как такового у нас не было - показатели менялись очень медленно и не соответствовали представлению именно о резком подъеме и спаде. Первый пик Петербург прошел в июне 2020 года, второй - в январе 2021-го, третий - в ноябре 2021 года. Самое большое число активных больных было на втором пике - 105 тысяч.

К лету Петербург может выйти на показатель примерно в 15-20 тысяч активных больных (что даже больше числа, приходящегося на первый пик, - 10,6 тысячи). Другое дело, что течение штамма "омикрон" значительно более легкое.

Что ждет нас дальше - пока неизвестно. Все зависит от того, какие мутации приобретет вирус и какие его новые штаммы заглянут к нам.