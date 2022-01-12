Российский тест найдет новый штамм COVID-19

Зарегистрирована российская тест-система, которая может определять штамм коронавируса "омикрон", сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где ее разработали. С помощью нее разновидность мутации будут выявлять в лабораторных условиях за полтора часа. Для этого, как и при обычном исследовании на коронавирус, потребуется мазок из горла и носа у заболевшего.

Для выявления "омикрона" будет исследоваться S-белок вируса, в котором произошли основные изменения. Он представляет собой шип в виде короны и отвечает за проникновение возбудителя в клетку. Всего в "омикроне" обнаружено более 50 мутаций, и 32 из них - как раз в S-белке. Набор реагентов для определения нового штамма обладает высокой чувствительностью и позволяет в одной пробирке определить не только "омикрон", но и вариант коронавируса "дельту" даже у бессимптомных носителей.

Это вторая российская тест-система, созданная для выявления разновидностей COVID-19. Ранее ученые ФМБА разработали набор реагентов для обнаружения вариантов коронавируса "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Ожидается, что тест на "омикрон" будет востребован в условиях быстрого распространения нового варианта коронавируса. Сегодня этот штамм вытесняет "дельту", которая преобладает в России с прошлого года.

Всплеск заболеваемости "омикроном" в России ожидается к февралю, отмечает вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, число выявленных в России случаев заражения этим штаммом за сутки достигло почти семисот. По данным Роспотребнадзора, сегодня "омикрон" зафиксирован в 13 регионах, больше всего заболевших - в Москве и Московской области.

Несмотря на то что летальность от него в разы ниже, чем от других вариантов коронавируса, распространяется он намного быстрее. Новый штамм оказался заразнее и с более коротким инкубационным периодом. Это может стать очередным испытанием для российской системы здравоохранения, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что резерв больничных коек на случай резкого увеличения числа тяжелых больных составляет 30%. По его словам, наибольшую опасность "омикрон" представляет для невакцинированных граждан, особенно из числа старших возрастных групп и пациентов с хроническими заболеваниями. Именно у них чаще вирус протекает с осложнениями.

Основным фактором по сдерживанию взрывного роста заболеваемости остается вакцинация, говорит Мурашко. Он напомнил, что защитное действие российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" против "омикрона" подтвердило совместное российско-итальянское исследование Центра Гамалеи и Института Спалланцани. "Например, ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вирус-нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма COVID-19", - сказал он.

Министр также обратил внимание, что сейчас изучается эффективность остальных лекарств и вакцин. Известно, что многие препараты для профилактики коронавируса, в частности зарубежные, вызывают выработку антител именно против S-белка. А поскольку в "омикроне" основные мутации произошли как раз в нем, то некоторые из них могут оказаться бесполезными против этого штамма.

В тоже время - у переболевших им может быть сформирован менее длительный и напряженный иммунитет к коронавирусу, считает главный эпидемиолог минздрава Николай Брико. Он напомнил, что, как и грипп, COVID-19 передается не только воздушно-капельным, но и контактным путем, поэтому для того, чтобы избежать заражения, посоветовал соблюдать ограничительные меры, реже бывать в местах скопления людей и чаще мыть руки.

Впервые "омикрон" был выявлен в ЮАР в ноябре, сегодня он уже широко распространен во всем мире. Ученые не исключают появления новых мутаций коронавируса, отмечая, что этот штамм, скорее всего, будет не последним.