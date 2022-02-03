Пропавший член экипажа аварийного судна в Баренцевом море погиб

Пропавший член экипажа маломерного судна, которое село на мель в Баренцевом море, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

- По предварительным данным, сегодня у побережья Кольского полуострова в 20 километрах от поселка Дальние Зеленцы судно МРБ-1633 получило повреждение корпуса. На борту находилось 5 членов экипажа, из которых четверым удалось спастись, один человек погиб, - отметили в ведомстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

На место происшествия выехали следователи Мурманского следственного отдела на транспорте. Расследование уголовного дела продолжается.

О происшествии стало известно 3 февраля 2022 года в 12.20. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, судно село на мель. Четверым членам экипажа удалось добраться до скал острова Зеленецкий, откуда их снял вертолет.