Вертолет снял со скал рыбаков аварийного судна в Баренцевом море

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра снял со скал членов экипажа маломерного судна, получившего пробоину в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Вертолет продолжает поиск пропавшего члена экипажа. Как отметили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, аварийное судно село на мель. По данному факту начата проверка соблюдения прав пассажиров и безопасности на водном транспорте.

Информация о бедствии поступила 3 февраля в 12.20 в дежурную смену регионального ГУ МЧС из морского спасательно-координационного центра города Мурманска. Судно получило повреждение в 20 километрах северо-восточнее поселка Дальние Зеленцы. На нем находилось пять человек, четверых позже обнаружили на скалах острова Зеленецкий.