В Петербурге избившего коллегу экс-полицейского отправили под домашний арест

В Петербурге Василеостровский районный суд избрал меру пресечения теперь уже бывшему инспектору ДПС, который 31 января в помещении дежурной части сломал руку оперативнице.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, до 1 апреля мужчина будет находиться под домашним арестом. Ему вменяют превышение должностных полномочий, из органов его оперативно уволили по дискредитирующим обстоятельствам.

К слову, своей должности лишился также другой инспектор, который участвовал в словесной перепалке, но девушку не трогал.

Уволили и саму 24-летнюю оперативницу, тоже по дискредитирующим обстоятельствам.

Напомним, конфликт произошел из-за того, что тогда еще действующие инспекторы ДПС усомнились в праве оперативницы находиться в дежурной части с табельным оружием на руках. Свои сомнения они высказали в грубой форме. Девушка тоже в ответ нагрубила.

В итоге один из сотрудников повалил ее на пол и заломил ей руку, причем так, что сломал ее. В социальных сетях появилась запись ЧП. На видео слышно, как девушка кричит от боли, но мужчина продолжает ее удерживать.