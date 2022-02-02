В Петербурге трех полицейских уволили после драки в дежурной части

В Петербурге участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района уволили по дискредитирующим основаниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Своих должностей лишились два инспектора ДПС, а также сотрудница уголовного розыска. Девушке, к слову, в ходе конфликта сломали руку. Но, как ранее писала "РГ" руководство ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, изучив все обстоятельства инцидента, посчитало, что ее поведение также являлось неприемлемым для сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, ЧП произошло 31 января. 24-летняя сотрудница уголовного розыска в дежурной части повздорила с двумя инспекторами ГИБДД. Их смутило наличие у коллеги табельного оружия. Спор быстро перешел на повышенные тона, звучала и ненормативная лексика.

В итоге один из инспекторов толкнул девушку, а когда она упала, то сломал ей руку.

Следственный комитет по Петербургу увидел в действиях инспектора превышение должностных полномочий. В отношении теперь уже бывшего сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело.