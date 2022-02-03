Самая дешевая модель Chevrolet покидает конвейер, но не российский рынок

Chevrolet Spark, которая является на домашнем рынке самым доступным новым автомобилем, прекратит своё существование этим летом, поэтому Nissan Versa и Mitsubishi Mirage будут конкурировать только друг с другом.

Последний экземпляр Chevrolet Spark сойдёт с конвейера в августе 2022 года. Об этом со ссылкой на письмо от представителя компании пишет сайт CarsDirect.

Предположительно, причиной отставки "Спарка" стала низкая популярность модели: в 2021 году было продано всего 24.4 тысяч автомобилей. При таких объёмах вряд ли компания видит резонность в разработке нового поколения или масштабном обновлении Spark, которому это остро необходимо: модель вышла в 2013 году и обновлена в 2016-м.

В настоящее время Chevrolet Spark продаётся с 99-сильным "атмосферником" 1.4 литра в паре с МКП или вариатором. Цены начинаются от 14 595 долларов.

В России Spark продаётся, тоже под брендом Chevrolet. Модель представлена в дорестайлинговом кузове и выпускается в Узбекистане. В настоящее время автомобиль позиционируется как самая доступная иномарка с классической автоматической коробкой передач на российском рынке. За "Спарк" узбекской сборки просят от 920 900 рублей.