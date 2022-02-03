Власть
03.02.2022 11:12
Текст: Александр Степанов

Шойгу прибыл в Беларусь, где проверит готовность к совместным учениям

Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военнослужащими Вооруженных сил двух стран в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью

Как сообщили в Минобороны РФ, глава российского военного ведомства также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям. В ходе рабочего визита Сергей Шойгу встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также Сергей Шойгу ознакомится с экспозицией мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и возложит венок к Вечному огню.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2022 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»