Туроператоров освободили от части взносов в 2022 году

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год. Им продлили отмену взносов в резервный фонд объединения "Турпомощь". Как и два предыдущих года, она составит символический 1 рубль.

Кроме того, взносы в фонд персональной ответственности туроператоров компании будут платить в сокращенном размере - 0,25 вместо 1 процента общей цены турпродукта.

Это решение, подчеркивают в правительстве, не повлияет на обеспечение прав туристов - в фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи.