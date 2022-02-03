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03.02.2022 11:05
Рубрика: Происшествия

В Лефортовский суд поступило новое дело Навального о мошенничестве и неуважении к суду

Текст: Иван Егоров

В Лефортовский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Алексея Навального.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, Навального обвиняют по четырем эпизодам уголовного дела о мошенничестве, а также в неуважении к суду.

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов Навального

В прошлом году на процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войне, который проходил в Бабушкинском суде, Навальный неоднократно оскорблял судью, прокурора и участников процесса. Дело о мошенничестве касается хищений средств из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - организация-иноагент, признанная экстремистской, запрещена в РФ и ликвидирована по решению суда). По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы ФБК.

Сейчас Навальный, которого Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов, отбывает срок в колонии общего режима во Владимирской области. В прошлом году 2 февраля Симоновский суд Москвы по представлению ФСИН отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в три с половиной года колонии.

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