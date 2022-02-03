В России снимут новый сериал по "Преступлению и наказанию" Достоевского

А сегодня международное киноиздание Variety на эксклюзивной основе опубликовало информацию о том, что российский видеосервис Start снимет мини-сериал по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского. Режиссером новинки станет Владимир Мирзоев.

Издание пишет, что восьмисерийный драматический сериал расскажет о главном герое книги Родионе Раскольникове, а также о его сестре Дуне.

"Эта новая адаптация романа привносит новые перспективы и интерпретации в классическую историю. Это не только история Родиона Раскольникова, но и история его сестры Дуни", - говорит Мирзоев. И добавляет: "Они похожи друг на друга, и у них похожие характеры. Но что самое главное, хотя это и не так очевидно, так это то, что они оба - герои. Они оба страстны, горды и неспособны сдаться".

Сериал рассказывает об отчаявшемся и задолжавшем Родионе, которого темная сила заставила совершить мелкую кражу в супермаркете. Мучимый угрызениями совести, Родион решается на убийство пожилой женщины, вызывая у себя самого мучительное чувство вины и паранойю.

В то время как действие романа происходит в России XIX века, события сериала разворачиваются в современном Санкт-Петербурге, предоставляя "новый взгляд на одно из самых философски важных произведений русской литературы всех времен", пересказывает сюжет Variety, ссылаясь на пресс-релиз Start. Оператор-постановщик картины - Василий Григолюнас.