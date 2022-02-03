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03.02.2022 11:51
Рубрика: Культура

В России снимут новый сериал по "Преступлению и наказанию" Достоевского

Текст: Сусанна Альперина
"Гроза" и "Мертвые души" в российском современном кинематографе уже переосмыслены. "Воланд" ("Мастер и Маргарита") - в процессе переосмысления. "Анна К" ("Анна Каренина") - тоже. Картины снимаются, зрители - ждут.
Владимир Мирзоев. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Владимир Мирзоев. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Владимир Мирзоев. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

А сегодня международное киноиздание Variety на эксклюзивной основе опубликовало информацию о том, что российский видеосервис Start снимет мини-сериал по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского. Режиссером новинки станет Владимир Мирзоев.

Фото: предоставлено IVI
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Издание пишет, что восьмисерийный драматический сериал расскажет о главном герое книги Родионе Раскольникове, а также о его сестре Дуне.

"Эта новая адаптация романа привносит новые перспективы и интерпретации в классическую историю. Это не только история Родиона Раскольникова, но и история его сестры Дуни", - говорит Мирзоев. И добавляет: "Они похожи друг на друга, и у них похожие характеры. Но что самое главное, хотя это и не так очевидно, так это то, что они оба - герои. Они оба страстны, горды и неспособны сдаться".

Сериал рассказывает об отчаявшемся и задолжавшем Родионе, которого темная сила заставила совершить мелкую кражу в супермаркете. Мучимый угрызениями совести, Родион решается на убийство пожилой женщины, вызывая у себя самого мучительное чувство вины и паранойю.

В то время как действие романа происходит в России XIX века, события сериала разворачиваются в современном Санкт-Петербурге, предоставляя "новый взгляд на одно из самых философски важных произведений русской литературы всех времен", пересказывает сюжет Variety, ссылаясь на пресс-релиз Start. Оператор-постановщик картины - Василий Григолюнас.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

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