Володин ответил на возмущение ФРГ по поводу запрета Deutsche Welle в РФ

Председатель Госдуму Вячеслав Володин назвал странным возмущение представителей правительства и общественности Германии относительно запрета деятельности Deutsche Welle в России.

В своем Telegram-канале спикер напомнил, что МИД России принял меры в отношении Deutsche Welle, среди которых:

- запрет на вещание немецкого канала на территории РФ;

- возможное признание его иноагентом;

- аннулирование аккредитации всех сотрудников Deutsche Welle.

Володин подчеркнул, что это ответный шаг на запрет вещания RT DE в Германии.

"Разве это не то же самое, что вы делаете против RT DE? - прокомментировал он реакцию на решение российского МИД. - Вы сами не следуете тем принципам, которые озвучиваете".

Он назвал "грязным пятном на репутации" представителей Германии такие шаги, которые означают нарушение свободы слова и по сути - введение цензуры.

"Те, кто пытается таким образом вести себя против нашей страны, должны понять: пора заканчивать с этими решениями", - посоветовал Володин.

Он напомнил, что диалог с РФ возможен только на основе взаимного уважения.

Спикер также отметил, что меры, принятые МИД, полностью поддерживаются депутатами. "Более того, считаем, что они могли бы быть еще более жесткими, - добавил он. - Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим".