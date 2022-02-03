Вопрос затопления МКС будет приниматься на уровне правительств стран-партнеров

Решение о затоплении Международной космической станции будет приниматься на уровне правительств стран-участниц проекта. Техническая возможность свода МКС с орбиты прорабатывается с момента ее создания, так как это является одним из этапов ее полета. Об этом сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия".

В одном из недавних интервью генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев рассказал, что специалисты из США в 2021 году впервые всерьез обратились к России, чтобы решить, как в будущем будет затоплена Международная космическая станция. По его словам, американские партнеры уже давно думают, что делать дальше, отметил Соловьев, поскольку понимают, что надо создавать новую станцию.

В январе в презентации, представленной гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным на совещании по итогам 2021 года, сообщалось, что госкорпорация и НАСА ведут консультации о продлении эксплуатации МКС до 2030 года.

НАСА обнародовало план перехода от эксплуатации Международной космической станции к использованию станций на низкой околоземной орбите. Согласно этому плану, МКС могут уже в январе 2031 года свести с орбиты и затопить.

У нашей страны есть уникальный опыт - планового сведения с орбиты орбитальной станции "Мир", которая почти в пять раз превысила отпущенный ей конструкторами гарантированный срок жизни. Первый экипаж в составе Леонида Кизима и Владимира Соловьева прибыл на орбитальную станцию 15 марта 1986 года. А 23 марта 2001 года история "Мира" завершилась. И это завершение полета стало потрясающим научно-техническим экспериментом. Впервые был реализован управляемый безопасный сход с орбиты Земли такого крупногабаритного объекта и затопление его в заданном районе акватории Мирового океана.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Сейчас идут переговоры о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять-шесть лет. Об этом рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин еще во время прошлогоднего марафона "Новое знание". По его словам, в качестве базового модуля нашей новой орбитальной станции будет выступать Научно-энергетический модуль (НЭМ).

"Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга", - заявлял глава "Роскосмоса".