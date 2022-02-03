Захарова анонсировала принятие ответных мер на запрет RT DE в Германии

В своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сегодня в Москве объявят ответные меры на постановление медиарегулятора ФРГ о запрете вещания на территории страны российского немецкоязычного телеканала RT DE.

"ОБСЕ симптоматично молчит по решению ФРГ о запрете вещания "RT DE". Госпожа Рибейру (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру - прим. "РГ") не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ", - написала Захарова.

2 февраля Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ постановила прекратить вещание RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе "Одиссей" якобы из-за отсутствия у канала соответствующей лицензии. Руководство Russia Today уже заявило о неправомерности действий немецкого медиарегулятора, нарушающих Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).