BMW iX, который будет продаваться в России, не сдал "лосиный тест"

Издание km77 провело серию заездов на электрическом кроссовере BMW iX в модификации xDrive40, оснащённой 326-сильной силовой установкой. С "лосиным тестом" автомобиль справился, но до идеала не дотянул.

Решили начинать по "хардкору": попытка маневрировать на скорости 80 км/ч успехом не увенчалась. Автомобиль не только зацепил конусы, но и не смог въехать на траекторию последнего сектора. Поэтому эксперты были вынуждены снизить скорость.

Лучшая попытка состоялась на 74 км/ч. Это не дотягивает до целевых 77 км/ч, но всё-таки не так плохо, учитывая ширину автомобиля - 1.97 метра, и вес - 2530 кг. Эти параметры являются основными, влияющими на инерционные силы, мешающие сохранять стабильность BMW iX на высоких скоростях при резком маневрировании.

Хорошей оценки были удостоены электронные ассистенты, которые помогают, но не вмешиваются процесс настолько, что осложняют управление автомобилем.

BMW iX представлен в России: на кроссовер можно оформить предзаказ. Модель предлагается в модификации xDrive50: два мотора выдают 523 л.с., запас хода - 630 км. Цена - 8.5 млн рублей. Во втором квартале должны привезти самую мощную модификацию - BMW iX M60, который представили в январе 2022 года.