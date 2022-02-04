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04.02.2022 09:00
Рубрика: Легковые авто

Чернокожая гомосексуалистка подала в суд на Tesla из-за притеснений на заводе

Текст: Константин Руссов
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

Агентство Bloomberg сообщает об очередном инциденте, участниками которого являются компания Tesla и сотрудник одного из её заводов. Последний обвиняет руководство в бездействии против расизма на предприятии и физического насилия, а также в несправедливой кадровой политике.

Фото: скриншот с youtube.com
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Кейлен Баркер - бывший сотрудник завода Tesla в Калифорнии, которая занималась проверкой деталей тормозной системы для электрокаров.

По её словам, отношение коллег было предвзятым из-за её расовой принадлежности - она темнокожая, и нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, на производстве произошёл случай с применением в отношении Баркер физической силы: коллега ударил её неостывшим инструментом для шлифовки, обругав до кучи нецензурными словами. Сотрудник, позволивший себе такое, конечно, был уволен, но, как свидетельствует истец, спустя две недели снова был принят на работу.

Баркер устроилась на завод в Латропе, штат Калифорния, в феврале 2021 года, столкнувшись с расовой и сексуальной дискриминацией, а также с насилием со стороны коллег, подала жалобы руководству. Отдел кадров, со слов Баркер, требовал от неё подписать при увольнении документ, согласно которому она ставит подпись под обвинениями в неподчинении начальству.

"Я чувствую, как меня отправили в прошлое, когда у афроамериканцев не было практически никаких прав", - цитирует Bloomberg Кейлен Баркер.

Вдвойне примечательно, что Tesla никак не попыталась сгладить острые грани ситуации с Баркер, хотя в это время компания была ответчиком по делу о расовой дискриминации: иск подал темнокожий сотрудник завода во Фримонте, которому автопроизводитель обязан выплатить 137 млн долларов.