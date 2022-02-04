Что в кино, часть 2: Вена в руинах, злые дети, странные взрослые, кенгуру

Продолжаем рассказывать о премьерах уходящей недели. С первой частью обзора можно ознакомиться здесь.

"Хинтерленд: Город грехов"

Фото: kinopoisk.ru

Для любителей нуара, ретро-классики и просто необычного кино - австрийско-люксембургский детектив в декорациях Интербеллума, реализованных в оригинальной стилистике. Сюжет разворачивается в послевоенной Вене. Город - покрытое руинами пространство посреди разорённой страны, только что из огромной империи превратившейся в маленькую республику. Гротескные, искажённые, подчёркнуто нереалистичные здания, совмещающие эстетику немецкого кино начала века и мрачных комиксов, театрально служат фоном кровавым преступлениям. Кто-то повадился убивать ветеранов войны, вернувшихся из русского плена, и расследовать дело принимается их сослуживец - изломанный войной детектив Перг. Весьма эффектная работа.

"Паранормальные"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один неплохой выбор для похода в кинотеатр - нестандартный скандинавский мистический хоррор из программы Каннского фестиваля "Особый взгляд". Маленькая девочка переезжает в новый дом и знакомится с соседской ребятнёй. Обнаруживается, что в этом месте у детей появляются сверхспособности - они могут двигать объекты, читать чужие мысли и даже управлять людьми. Кто-то лучше, кто-то хуже. Так вышло, что самые сильные волшебники - это девочка с особенностями развития и мальчик из иммигрантской семьи. Причём последний начинает демонстрировать склонность к необоснованному насилию (искать какой-то социально-политический подтекст здесь, однако, не нужно), чему остальные вскоре начинают пытаться противостоять. Любопытный подход к изучению детской жестокости с прекрасно играющими юными актёрами.

"Фантазии для взрослых"

Фото: kinopoisk.ru

Несколько почти не связанных между собой новелл, посвящённых перверсиям, которыми у некоторых сопровождается кризис среднего возраста. Герои начинают скучать от нехватки сексуального удовлетворения и поочерёдно выясняют, что есть довольно своеобразные способы вернуть былую остроту ощущений. Одна барышня, например, увлекается ролевыми играми, чем порой ставит в неловкие ситуации простоватого мужа. Другая невероятно возбуждается от слёз возлюбленного и поэтому начинает доводить несчастного до истерики. А кто-то сходит с ума от прикосновения к смерти. Ну и так далее. Местами - только местами - получается забавно, а большего от развязного французского ромкома, в общем-то, ждать и не стоит. В качестве бонуса - небольшая роль Моники Беллуччи.

"Прыгучая братва"

Фото: kinopoisk.ru

По поводу интервенции в Россию всевозможной "братвы" усилиями наших локализаторов все уже, кажется, отшутились, так что просто расскажем, о чём этот семейный фильм. Хотя, честно говоря, рассказывать особо не о чем: опять маленькая девочка, живущая с отцом-одиночкой, куда-то там переселяется и знакомится со зверушкой. Зверушка непростая, а говорящая и очень сообразительная - не в пример своей новой подружке, которой приходится гуглить, чтобы выяснить, как выглядит кенгуру. А ещё сумчатое стащило алмаз у двух злодеев. Которые, естественно, полнейшие идиоты. В общем, французский говорящий кенгуру куда менее весёлый, чем его политически активный немецкий сородич, да и нарисован так себе.

Также в кино: российские комедии "Непослушник" и "Маленький воин", отечественный ромком, комедия из Болгарии "Ятаган", мультик "Щенячий патруль и подсказки Бульки для всех: Новые герои".

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.