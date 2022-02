Трейлер: Netflix анонсировал свои фильмы 2022 года

На YouTube-канале Netflix проявился промо-ролик премьер 2022 года в части фильмов. На стриминговом сервисе выйдет несколько десятков картин, зрителю обещают премьеры каждую неделю.

Сама компания выделила следующие картины: "Мать" (The Mother) с Дженнифер Лопес, "Имя наше - Адам" (The Adam Project) с Райаном Рейнольдсом, "Дневная смена" (Day Shift) с Джейми Фоксом, "Серый человек" (The Gray Мan) с Райаном Гослингом, два проекта с Джейсоном Момоа - Slumberland и The Sea Beast, фильм с Линдси Лохан Falling for Christmas, "Пиноккио" (Pinoccio) Гильермо дель Торо, комедийные A Madeа Homecoming и Boo!

А также They Cloned Tyrone, Carter, Шарлиз Терон в The School for Good and Evil, продолжение "Энолы Холмс" (Enola Holmes 2), сиквел "Рост Джоди" (Tall Girl 2), End of the Road с Куин Латифой, фильмы Hustle, We have a Ghost, Me Time с Марком Уолтером и Кевином Хартом, "Добрый медбрат" (The Good Nurse) с Джессикой Честейн, комедийный Don't Blame Karma!, анимационный Wendell & Wild, Luckiest Girl Alive с Милой Кунис, You People, The Takedown, The Mothership с Холли Берри и сиквел "Достать ножи" (Knives out).