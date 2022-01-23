Стало известно, когда выйдет продолжение "Достать ножи"

Сиквел детективной комедии "Достать ножи" выйдет в конце 2022 года, сообщает Variety.

Озолотившийся на проекте Дэниел Крэйг вернётся к роли детектива Бенуа Бланка, и он в продолжении будет единственным актёром из тех, кто снимался в первой картине. К нему присоединились Итан Хоук, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста, Жанель Моне, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший и Кейт Хадсон.

Режиссёр - опять Райан Джонсон.

Напомним, стриминговый сервис Netflix, который приобрел права на "Достать ножи", сразу запланировал и триквел.