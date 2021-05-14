Ведьма из "Ванды/Вижна" присоединилась к сиквелу "Достать ножи"

Каст сиквела успешного детектива "Достать ножи", съемки которого стартуют летом в Греции, авансом продолжает фонтанировать.

Как передает Deadline, к проекту только что присоединилась 47-летняя американская актриса и комик Кэтрин Хан.

Ее мы знаем, в том числе, по сериалу "Ванда/Вижн", где Хан сыграла древнюю, изначальную салемскую ведьму Агату Харкнесс, крайне украсив сериал.

Кого сыграет Хан в "Достать ножи 2" - не раскрывается.

Также по-прежнему нет деталей сюжета. Известно лишь, что персонажу Дэниела Крэйга опять предстоит распутать преступление с большим количеством подозреваемых.

Ранее, напомним, к Крэйгу, вновь выступающему по центру истории, планомерно присоединились Дэйв Батиста, Эдвард Нортон и Жанель Моне. И это явно еще не предел.