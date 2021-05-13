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Звезда "Лунного света" сыграет в продолжении "Достать ножи"

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    13.05.2021, 13:40
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередное пополнение во впечатляющем касте сиквела отличного комедийного детектива "Достать ножи".

Как сообщает Deadline, к Дэниелу Крэйгу, Эдварду Нортону и Дэйву Батисте присоединилась актриса и певица Жанель Моне. Её мы знаем, например, по "Скрытым фигурам", "Лунному свету", "Электрическим снам Филипа К. Дика" и "Антебеллуму".

Режиссёр и сценарист - автор первой части Райан Джонсон ("Последние джедаи").

Напомним, франшизу за внушительную сумму в 450 тысяч долларов купил Netflix. Уже анонсирована третья часть. При этом Крэйг и Джонсон получат по 100 млн долларов за участие в проектах.

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