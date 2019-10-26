Вышел трейлер детектива "Достать ножи" со звездным кастом

Детективный комедийный триллер Райана Джонсона "Достать ножи" (Knives Out), на котором режиссер "Во все тяжкие" и "Последних джедаев" (и очередной SW-трилогии) выступил сценаристом и постановщиком, обзавелся крутейшим финальным трейлером.

И он воистину прекрасен - тут не нужны и излишни какие-то прочие прилагательные.

А каст?! Дэниэл Крэйг ("дающий Бонда"… ну да и Бог с ним), Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Кэтрин Лэнгфорд, демоничный Майкл Шеннон, Кристофер Пламмер, Джейден Мартелл (новое "Оно"), Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Парни со стволами"), Эди Паттерсон ("Блудливая Калифорния") и Тони Коллетт.

"Когда сразу после своего 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении, за расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал", - так звучит синопсис истории, симпатично и стильно щекочущий всех поклонников герметичных расследований в духе Агаты Кристи.

В кино - уже с 28 ноября.