Кейт Хадсон присоединилась к Крэйгу и Нортону в "Достать ножи 2"

Райан Джонсон использует выданный ему Netflix карт-бланш по полной: впечатляющие новости о пополнении в касте успешнейшего детектива "Достать ножи" поступают буквально ежедневно.

Например, только что стало известно, что к команде напряженно ожидаемого проекта присоединилась милейшая комедийная актриса Кейт Хадсон. Об этом сообщает THR.

Кого именно сыграет 42-летняя артистка, как и в случае с большинством ее коллег по ленте, пока не обозначено. Netflix очередное звездное назначение не комментирует. Сюжета картины мы тоже не знаем. За исключением того, что персонажу Дэниела Крэйга вновь предстоит распутать криминальную ситуацию с множеством подозреваемых.

Съемки стартуют летом Греции. Джонсон напишет сценарий, срежиссируют и спродюсирует картину.

Ранее, напомним, в каст "Достать ножи 2" влились: рестлер Дэйв Батиста, Эдвард Нортон, Кэтрин Хан, Жанель Монэ ("Лунный свет", "Антебеллум") и актер и певец Лесли Одом-мл., звезда зацелованного мюзикла "Гамильтон".