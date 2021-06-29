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Фото: начались съемки "Достать ножи 2"

Новости
    29.06.2021, 15:33
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Съёмки многоожидаемого сиквела комедийного детектива 2019 года "Достать ножи" стартовали в Греции.

Об этом радостно сообщил в своём Twitter режиссёр Райан Джонсон, выложив фото, иллюстрирующее это событие. "И-и-и-и-и-и начали! Первый день съёмок следующего дела Бенуа Блана. Спасибо всем замечательным терпеливым жителям Греции за то, что позволили нас устроить тут все эти убийства на их мирных берегах", - написал Джонс.

Детектива Блана вновь сыграет Дэниел Крэйг, который - как и режиссёр - получил за это бешеные деньги от сервиса Netflix, выкупившего права на развитие "Достать ножи" и запланировавшего не менее двух сиквелов.

За исключением Крэйга актёрский состав полностью обновится, что ранее подтвердила Джейми Ли Кёртис, заявившая, что всё её экранная семья в продолжении не появится.

Но на каст жаловаться точно не придётся: на проект уже подписалась целая россыпь звёзд: Кейт Хадсон, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста.

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