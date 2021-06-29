Фото: начались съемки "Достать ножи 2"

Съёмки многоожидаемого сиквела комедийного детектива 2019 года "Достать ножи" стартовали в Греции.

Об этом радостно сообщил в своём Twitter режиссёр Райан Джонсон, выложив фото, иллюстрирующее это событие. "И-и-и-и-и-и начали! Первый день съёмок следующего дела Бенуа Блана. Спасибо всем замечательным терпеливым жителям Греции за то, что позволили нас устроить тут все эти убийства на их мирных берегах", - написал Джонс.

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G — Rian Johnson (@rianjohnson) June 28, 2021

Детектива Блана вновь сыграет Дэниел Крэйг, который - как и режиссёр - получил за это бешеные деньги от сервиса Netflix, выкупившего права на развитие "Достать ножи" и запланировавшего не менее двух сиквелов.

За исключением Крэйга актёрский состав полностью обновится, что ранее подтвердила Джейми Ли Кёртис, заявившая, что всё её экранная семья в продолжении не появится.

Но на каст жаловаться точно не придётся: на проект уже подписалась целая россыпь звёзд: Кейт Хадсон, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста.