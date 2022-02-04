Объем выданных в РФ за год автокредитов впервые превысил триллион рублей

В России установлен рекорд по объему выданных автокредитов. В 2021 году банки впервые выдали займы на покупку автомобилей на сумму более триллиона рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, за год общая сумма выданных кредитов составила 1,12 трлн рублей. В 2020 году этот показатель составил 768,8 млрд рублей.

Среди регионов лидируют Москва (138,6 млрд рублей), Московская область (88,6 млрд рублей) и Санкт-Петербург (77,4 млрд рублей). В пятерку также вошли Краснодарский край (57,0 млрд рублей) и Республика Татарстан (43,7 млрд рублей).

Ранее в НБКИ сообщили об историческом максимуме среднего размера выданных автокредитов - в декабре 2021 года он составил 1,28 млн рублей. В конце года средняя сумма кредита на покупку автомобиля выросла на 4%.