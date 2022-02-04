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04.02.2022 15:11
Рубрика: Долги и кредиты

Объем выданных в РФ за год автокредитов впервые превысил триллион рублей

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России установлен рекорд по объему выданных автокредитов. В 2021 году банки впервые выдали займы на покупку автомобилей на сумму более триллиона рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Так, за год общая сумма выданных кредитов составила 1,12 трлн рублей. В 2020 году этот показатель составил 768,8 млрд рублей.

Среди регионов лидируют Москва (138,6 млрд рублей), Московская область (88,6 млрд рублей) и Санкт-Петербург (77,4 млрд рублей). В пятерку также вошли Краснодарский край (57,0 млрд рублей) и Республика Татарстан (43,7 млрд рублей).

Ранее в НБКИ сообщили об историческом максимуме среднего размера выданных автокредитов - в декабре 2021 года он составил 1,28 млн рублей. В конце года средняя сумма кредита на покупку автомобиля выросла на 4%.