Онлайн-сервис Hotels.com объявил об уходе с российского рынка

Сервис бронирования отелей Hotels.com прекратит работу в России. Об этом говорится в сообщениях, которые компания разослала пользователям.

"1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с веб-сайтом и приложением Hotels.com в России", - отметили в компании (цитата по "Интерфаксу").

Отмечается, что те, кто забронировал объекты размещения до указанной даты, смогут завершить свое проживание. Изменения в заказы можно вносить также до 31 марта.

Причина ухода компании с российского рынка не называются, однако ранее другой онлайн-сервис для бронирования билетов - Booking.com - не смог обжаловать в суде штраф со стороны Федеральной антимонопольной службы на 1,3 млрд рублей. Причиной оборотного штрафа стало злоупотребление доминирующим положением на рынке. По мнению ФАС, компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам соблюдение паритета цен и номеров. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com.

Hotels.com, LP входит в американский туристический холдинг Expedia Group. Компания управляет несколькими онлайн-сервисами, в том числе RentalCars, Travelocity, Orbitz и Trivago.