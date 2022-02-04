Песков исключил возможность утечки со стороны России ответа США по безопасности

Ранее на российскую сторону эту ответственность возложила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Согласно этой версии, якобы Россия сама передала в издание El Pais содержание ответов США на предложения по гарантиям безопасности.

"Относимся негативно, - заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции на такое утверждение. - Не допускаем такой возможности".

Представитель Кремля с сожалением констатировал, что в Вашингтоне "очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой".

Ранее Песков уже заявлял, что Москва не имеет отношения к публикации ответов.

Глава российского государства 1 февраля заявлял, что принципиальные российские озабоченности в ответе США и НАТО были проигнорированы. Это недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, уточнял Владимир Путин.