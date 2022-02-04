Посол Келин: России есть чем ответить в случае введения Британией новых санкций

Если Великобритания введет новые санкции, России есть чем ответить. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

- Если санкции пойдут действительно против крупных российских руководителей банков и других предприятий, я уверен, что у нас есть чем ответить, - цитирует РИА Новости его слова. Он рассказал о том, что недавно проводил встречу с британскими предпринимателями. "Они бы этого очень и очень не хотели", - сказал посол.

На этой неделе Андрей Келин уже говорил о том, что угрозами отношения России и Великобритании улучшить невозможно. Тогда он отметил, что в Британии используют антироссийские сюжеты для того, чтобы отвлечь от внутриполитической ситуации в стране.

Ранее стало известно, что Лондон вскоре объявит о расширении санкций против России.