Посольство РФ призвало США отказаться от конспирологии в теме "утечек" информации

Утверждения заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа с предложениями России по безопасности несет Москва, вызывают недоумение. Об этом посольство РФ в США сообщило на своей официальной странице в Facebook.

В качестве "доказательства" вины Москвы приводится тот факт, что якобы в документах содержались некие "пометки, предназначенные для России".

Однако с тем же успехом можно предположить, что американцы сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам. Также в посольство напомнили, что утечка произошла через испанскую газету (Испания - член НАТО и союзник США).

"Вместо того, чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией", - указали российские дипломаты.

Посольство РФ призвало Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности.

Как сообщалось ранее, El Pais опубликовала текст ответа на предложения России по безопасности. Из материалов следует, что США и НАТО готовы обсуждать с Москвой вопросы безопасности в Европе, однако не согласны с основными требованиями, в частности с отказом от расширения Альянса на восток.