Псаки: Байден в реальном времени следил за ликвидацией главаря ИГ

Президент США Джо Байден в реальном времени отслеживал основные этапы спецоперации американских военных по ликвидации главаря ИГИЛ (запрещенной на территории РФ организации) Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши на северо-западе Сирии.

Об этом заявила-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов. "Ночью президент отслеживал ключевые моменты операции в режиме реального времени в ситуационной комнате Белого дома", - цитирует ТАСС Псаки.

Ранее Байден в письменном заявлении, обнародованном Белым домом, сообщил об уничтожении главаря ИГИЛ. Президент США подчеркнул, что среди американских военных потерь нет. Пентагон также обнародовал снимки с места проведения операции. Как заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин, ИГ был нанесен серьезный удар.

При ликвидации Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии погибли дети. Этот факт позднее признали представители администрации США. Однако ответственность за их смерть Вашингтон не стал брать на себя, а возложил на боевиков.