Пушков: США не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали атмосферу

Противостояние с Россией превратилось в важную составную часть внутренней политики Соединенных Штатов. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, в преддверии осенних выборов в Конгресс президент США Джо Байден не может "дать слабину". При этом он может пойти на тактические шаги в отношениях с Россией, чтобы держать ситуацию под контролем, написал Пушков в своем Telegram-канале. А вот выход ситуации из-под контроля в виде прямого военного конфликта не в интересах Вашингтона.

Как бы ни накручивали предвоенную атмосферу американские СМИ, США не готовы воевать за Украину. "Они готовы достаточно поддерживать и даже наращивать напряженность, о чем еще раз говорит начало переброски американских войск в Восточную Европу" - заключил Пушков.

Напомним, первые военные самолеты начали переброску дополнительных американских войск в Европу. По данным телеканала CBS, около двух тысяч военнослужащих вылетели с базы Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. Ожидается, что около 1,7 тысячи человек будут дислоцированы в Польше, а еще 300 - в Германии.

Ранее сообщалось, что в США в состоянии повышенной готовности на случай обострения ситуации вокруг Украины находятся порядка 8,5 тысячи военнослужащих. Размещение дополнительных войск в Восточной Европе должно продемонстрировать поддержку США союзникам по НАТО.