На Чукотке подростка обвинили в публикации ложного сообщения о теракте

На Чукотке в суд направлено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Анадыря. Молодой человек обвиняется в распространении заведомо ложной информации об акте терроризма в школе.

Как сообщает прокуратура региона, парень разместил в статусе своего профиля WhatsApp изображение оружия и короткий текст, дав понять, что придет в стрелять в школу №1 Анадыря.

"Собранными по делу доказательствами, в том числе комплексной психолого-лингвистической экспертизой установлено, что в высказываниях и фотоизображении оружия, размещенных обвиняемым, содержится угроза применения насилия в учебном учреждении и признаки вербальной агрессии в форме угрозы", - сообщает прокуратура Чукотского автономного округа. Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее "РГ" писала, что подростка также подозревают в краже 170 тысяч рублей со счета знакомого.