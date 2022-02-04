В Приморье рекомендовано отправить на удаленку максимум сотрудников

В Приморье, где ежедневно регистрируется все больше случаев COVID-19, Роспотребнадзор рекомендовал руководителям предприятий перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников, сообщает пресс-служба правительства края.

Эту рекомендация в пятницу, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, озвучила главный государственный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Глава края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов издать соответствующие акты.

Как писала "РГ", учеников 5-8 классов муниципальных школ Владивостока с 7 по 20 февраля решено отправить на дистанционное обучение.

По данным правительства Приморья, в за минувшие сутки крае выявлено 868 новых случаев COVID-19, большая их часть во Владивостоке, Артеме и Находке. В эти городах с сегодняшнего дня амбулаторные инфекционные центры работают в круглосуточном режиме.