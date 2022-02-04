В Приморье рекомендовано отправить на удаленку максимум сотрудников

Новости

Ракетоносец Ту-160М научили стрелять назад 09:16
Кацалапов объяснил, почему наш дуэт уступил американцам 09:14
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 09:00
Жителей Иркутской области предупредили о резком повышении уровня Ангары 08:47
Посол Хохоликов: Россия и Никарагуа будут наращивать военное сотрудничество 08:45
Володин: Нужны федеральные нормы о группах продленного дня в школах 08:32
Юрист Дахов напомнил о новых табачных штрафах с февраля 08:25
В Японии призвали ввести масочный режим для детей старше двух лет 08:17
Синицина-Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире 08:05
Кондратюк оценил свой первый прокат на дебютной Олимпиаде 06:44
Фигурист Кондратюк в тройке лидеров после короткой программы командного турнира 06:17
Минобороны сообщило о прибытии отряда из шести кораблей РФ в порт Тартус 06:00
Британские врачи назвали неочевидные признаки дефицита витамина D 05:43
Посольство РФ напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на заявления о провокациях 05:09
Путешественники из Венеции отправились в велопробег по Якутии 05:09
Мелита Вуйнович выразила надежду на скорое признание ВОЗ "Спутника V" 04:45
Врач Свифт: Риск заражения "омикроном" повышается через шесть недель 03:50
Роспотребнадзор: Чаще всего дети заражаются COVID-19 в семье от взрослых 03:45
В США непогода оставила без света более 230 тысяч человек 03:05
Минобороны: За неделю более 60 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 02:35
Вирусолог Аграновский: "Омикрон" и "дельта" в одном месте - это нехороший коктейль 02:25
Псаки: Байден в реальном времени следил за ликвидацией главаря ИГ 01:45
Маврикийский танкер сел на мель у острова Реюньон 01:29
Милош Земан призвал к сдержанности в ситуации на границе РФ и Украины 00:29
Пушков: США не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали атмосферу 00:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
04.02.2022 08:38
Рубрика: Общество

В Приморье рекомендовано отправить на удаленку максимум сотрудников

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье, где ежедневно регистрируется все больше случаев COVID-19, Роспотребнадзор рекомендовал руководителям предприятий перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников, сообщает пресс-служба правительства края.

Фото: ТАСС
Вирусолог Щелканов: Пандемия коронавируса может продлиться до 2024 года

Эту рекомендация в пятницу, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, озвучила главный государственный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Глава края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов издать соответствующие акты.

Как писала "РГ", учеников 5-8 классов муниципальных школ Владивостока с 7 по 20 февраля решено отправить на дистанционное обучение.

По данным правительства Приморья, в за минувшие сутки крае выявлено 868 новых случаев COVID-19, большая их часть во Владивостоке, Артеме и Находке. В эти городах с сегодняшнего дня амбулаторные инфекционные центры работают в круглосуточном режиме.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин с Макроном снова обсудили Украину и гарантии безопасности
Посольство РФ напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на заявления о провокациях
Минобороны сообщило о прибытии отряда из шести кораблей РФ в порт Тартус
Милош Земан призвал к сдержанности в ситуации на границе РФ и Украины
Фигурист Кондратюк в тройке лидеров после короткой программы командного турнира
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов