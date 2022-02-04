В Омске арестовали задержанного за взятку замминистра

Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения заместителю министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона: чиновник обвиняется в получении взятки.

В суде он заявил, что признает свою вину в случившемся, обещает сотрудничать со следствием и попросил назначить ему домашний арест. Однако суд принял другое решение.

- Куйбышевский районный суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу сроком на два месяца, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, заместитель министра и руководитель коммерческой организаций были задержаны по подозрению в коррупции. По версии следствия, чиновник получил от руководителя коммерческой организаций взятку в особо крупном размере в сумме свыше 1,5 миллиона рублей. Деньги ему были переданы за покровительство деятельности данной организации.

Расследование уголовного дела продолжается.