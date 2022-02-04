Число погибших от отравления барием в медцентре Петербурга достигло семи

Следственный комитет по Петербургу выявил еще одну смерть от отравления барием в Городском консультативно-диагностическом центре №1, сообщили в правоохранительном ведомстве.

Таким образом, общее число погибших достигло семи человек. Еще 23 пациента выжили после отравления.

В уголовном деле, помимо главврача центра, которого арестовали несколько дней назад, появился и второй фигурант. Это заведующая отделением лучевой диагностики. Сейчас она задержана, в ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Следствие уже может сказать, из-за чего произошла трагедия: вместо медицинского бария, который безопасен для пациентов, в медицинском центре для прохождения рентгена желудка в качестве контрастного материала использовали промышленный барий. Разница в химической формуле небольшая, но последний является ядом, поскольку в отличие от медицинского не выводится, а всасывается.

Уже установлено, что опасный раствор применяли при процедурах с декабря по январь. Центр, где отравились пациенты, государственный, препарат приобретали по линии госзакупок. Компания-поставщик уже установлена. В ее офисах провели выемку документов, опрошены сотрудники, участвующие в подготовке конкурсной документации.