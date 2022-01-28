В Петербурге арестовали главврача клиники, где 23 человека отравились барием

В Петербурге до 26 марта арестован главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов. За последние две недели от отравления барием скончались трое его пациентов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на судебном заседании сам Попов просил отпустить его под домашний арест или избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Главврача обвиняют в том, что он утвердил заявку для покупки не того сульфата бария, который используется в медицинских процедурах и считается безопасным, а другого препарата, который не является лекарственным средством.

Для пациентов, которые в ходе процедуры рентгеновского обследования желудка с контрастом, принимают барий внутрь, этот препарат оказался ядом. В больницы города попали шесть человек, трое из них скончались, оставшиеся - в тяжелом состоянии. Еще 17 человек почувствовали ухудшение состояния здоровья после процедуры, но обошлись без госпитализации.