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28.01.2022 22:10
Рубрика: Происшествия

В Петербурге арестовали главврача клиники, где 23 человека отравились барием

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге до 26 марта арестован главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов. За последние две недели от отравления барием скончались трое его пациентов.

В Петербурге начали обзванивать пациентов, обследовавшихся с барием

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на судебном заседании сам Попов просил отпустить его под домашний арест или избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Главврача обвиняют в том, что он утвердил заявку для покупки не того сульфата бария, который используется в медицинских процедурах и считается безопасным, а другого препарата, который не является лекарственным средством.

Для пациентов, которые в ходе процедуры рентгеновского обследования желудка с контрастом, принимают барий внутрь, этот препарат оказался ядом. В больницы города попали шесть человек, трое из них скончались, оставшиеся - в тяжелом состоянии. Еще 17 человек почувствовали ухудшение состояния здоровья после процедуры, но обошлись без госпитализации.

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