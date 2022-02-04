Чем привлекает туристов старое кладбище в центре Краснодара

Гулять по заросшим тропинкам между надгробиями, согласитесь, занятие не из веселых, тем не менее экскурсии, связанные с посещением захоронений известных людей, пользуются спросом в крупных городах России. И в регионах старинные погосты потихоньку обретают новое значение - культурное и просветительское.

В недавнем рейтинге некрополей, составленном одним из федеральных изданий, куда вошли объекты в Казани, на Урале, Дагестане, вторую строчку заняло дореволюционное Всесвятское кладбище в центре Краснодара. …Всего пару лет назад его территорию горожане старались обходить стороной - густые заросли, оглашаемые криками вороньих стай, придавали месту заброшенный вид. Теперь на старых зеленых аллеях нередко проходят экскурсии. Причем маршрут настолько интересен, что включен в "джентльменский набор" почти каждого местного гида.

- В крае - это единственное кладбище, на котором можно провести экскурсии. Кроме Питера и Москвы, редко где сохранились старинные некрополи, так как зачастую их просто сносили, - рассказывает корреспонденту "РГ" журналист и краевед Владимир Бегунов. - В целом практика экскурсий по Краснодару развилась только сейчас. Ранее считалось, что город, которому меньше четырехсот лет, - молодой и смотреть в нем нечего (а Краснодару исполнилось всего-то 228 лет). Этому мнению способствовал и внешний вид: в советский период половина зданий в старом центре Екатеринодара (прежнее название Краснодара - Прим.ред.) была разрушена либо перестроена, многие особняки были замазаны штукатуркой и терялись в безликости улиц. И только теперь появилось понимание, что экскурсии можно проводить везде, главное - найти интересную для людей грань. К примеру, одна из самых популярных экскурсий в России проходит на заводе "Уралмаш". Казалось бы, что там показывать? А там рассказывается о войне преступных группировок 90-х годов, многие сюжеты которой сродни киноэкранным сценам.

Изначально экскурсия по кладбищу должна была привлечь именно горожан, тех, кому будет интересно узнать что-то новое. Ведь гость, скорее всего, отправится к более очевидным достопримечательностям - тот же парк Галицкого возле стадиона ФК "Краснодар". Однако на площади Героев у Вечного огня, за барельефом которого скрывается зеленый массив погоста, собираются группы, смешанные как по возрасту, так и по уровню интересов.

- Недавно по итогам переписи населения наконец-то выяснилось, что в Краснодаре живут 1,7 миллиона человек, но мы, гиды, почувствовали это давно. Как правило, в экскурсионных группах половину составляют люди, приехавшие в город несколько лет назад, - добавляет Бегунов.

По его словам, данный маршрут не требует рекламы - на него каждый раз в соцсетях записывается 20-30 желающих. Это при том, что в городе действует сразу несколько коммерческих предложений, а средняя стоимость билета ощутимая - около 500-700 рублей со взрослого человека. Впрочем, можно прогуляться самостоятельно, но познавательное удовольствие сведется к минимуму - до сих пор на аллеях нет указателей, чтобы легко попасть в нужное тебе место.

Кстати, крайняя запущенность некрополя отчасти и послужила катализатором для регулярных экскурсий. Так хоть немного удается привлечь внимание к неудовлетворительному состоянию объекта культурного наследия.

Всесвятское кладбище появилось в 30-х годах XIX века. Точную дату историки затрудняются назвать, так как первое упоминаемое в архивах захоронение - могила казачки Марии Косенко 1832 года - не сохранилось. Зато известно, что уже в 1837 году на территории погоста был построен саманный домик для казаков, патрулировавших тогда еще городскую окраину в ночное время. К началу XX века кладбище разрослось (сейчас площадь охватывает четыре современных квартала), образовав условные сектора - русский, греческий, еврейский, караимский, лютеранский, армянский. Многие утрачены без следа. Сказалась разрушительная сила Гражданской войны. Позже в советское время при захоронении героев и красных офицеров ввели практику: брать богатые гранитные монументы с других участков, таблички с именем затирать либо накрывать поверх свежей доской. Такие "блуждающие памятники" сосредоточены на центральной аллее Героев, например обелиск братьям-партизанам Игнатовым (их имя носит одна из центральных улиц Краснодара), погибшим в октябре 1942 года при подрыве фашистского эшелона на железных путях. Надписи, изначально выбитые на их камне, закрыты геометрическим узором.

С середины 1960-х годов, когда кладбище закрыли для захоронений, в воздухе витала идея о сносе надгробий и возведении на их месте Дворца бракосочетания

Из-за хаотичной перестановки монументов и сноса захоронений безвозвратно исчезли могилы многих известных кубанцев. Утеряны места погребения талантливого историка и общественного деятеля Евгения Фелицына, основателя художественного музея Федора Коваленко и самого лучшего мэра в истории Екатеринодара - Василия Климова. Последний много сделал для города: по его поручению засыпали большую часть реки Карасун - рассадника малярии, были построены водопровод и электростанция, подготовлен запуск трамвая. Когда Василий Семенович умер в марте 1900 года, в последний путь его провожал весь город. Жители скидывались на похороны: как оказалось, на счету головы не осталось никаких сбережений, потому что все заработанные средства он тратил на благотворительность.

С середины 1960-х годов, когда кладбище закрыли для захоронений, в воздухе витала идея о сносе надгробий и возведении на их месте Дворца бракосочетания. Это предложение жители, что называется, встретили в штыки, а в 2013 году власти города всерьез задумались о реконструкции мемориала, ведь некрополь сохранил надгробия, имеющие художественную ценность и представляющие лучшие образцы погребальной скульптуры. Тогда большой коллектив историков, дендрологов и архитекторов подготовил проект реконструкции Всесвятского кладбища, стоимость всех работ оценили в 470 миллионов рублей. Но планы так и остались на бумаге.

Ситуация начала меняться только сейчас: на территории уже провели реставрацию мемориального комплекса "Расстрельный угол", посвященный жертвам Гражданской войны и репрессиям 1930-х годов. В феврале прошлого года при храме Всех Святых (восстановлен в центре кладбища) был организован Попечительский общественный совет, который активно систематизировал работу по уборке некрополя. И надо сказать, именно благодаря стараниям волонтеров, которые, в частности, аккуратно спиливают ветви разросшихся деревьев, его удается поддерживать в порядке.

На днях новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко дал поручение в ближайшие полгода провести расчистку кладбища, а также обследовать около 250 могил и памятников, требующих восстановления.

- Всесвятское кладбище - знаковое для Краснодара, его необходимо благоустроить, привести памятники в порядок. Это место может стать серьезной точкой притяжения для туристов. Поэтому необходимо скорректировать выполненное еще в 2013 году проектное решение. Проектировщики могут поквартально обследовать объекты сразу после расчистки территории, - сказал Андрей Алексеенко.

Ведь цель реконструкции - превращение Всесвятского кладбища в парковую зону, по которой можно комфортно водить экскурсии и рассказывать о личностях, внесших огромный вклад в развитие Краснодара и края. Тогда оно точно станет посещаемым местом среди жителей города и будет сохранено для будущих поколений.

Прямая речь

Марина Шарапова, директор Туристско-информационного центра Краснодара:

- Всесвятское кладбище - живой объект для изучения. Волонтеры, занимающиеся его расчисткой, одновременно открывают интересные факты - находят ранее неизвестные надгробия, затем работают в архивах, а иногда им в руки попадаются такие любопытные находки, как замотанный в тряпицу пистолет, гипсовая икона. В то же время на кладбище необходим регламент: сейчас частные экскурсионные программы никак не регулируются, из-за этого на аллеях порой пересекаются сразу несколько гидов с туристами. Такого быть не должно. Учитывая его неудовлетворительное состояние, было бы разумно проводить экскурсии (пусть изредка), в которых все собранные средства направляли бы на благоустройство территории.

Легенды старого кладбища

Тематика экскурсий на Всесвятском кладбище разнообразная, так как объект отражает судьбы людей разных сословий. К примеру, здесь лежит атаман Черноморского казачьего войска Григорий Рашпиль. В центральном секторе находится могила директора Екатеринодарской конторы Индоевропейского телеграфа (линия соединяла Лондон с Калькуттой) Франца Матэри.

Но, конечно, какое кладбище без легенд? …На перекрестке аллей расположено надгробие Марфы Турищевой, выполненное в виде открытой железобетонной площадки с греческой колонной с капителью. В народе его прозвали "могилой ведьмы". На овальном женском портрете чья-то рука выколола глаза, внизу кривыми буквами выцарапаны надписи "Она вернулась, она жива". Загадочности добавляет тот факт, что указана только дата смерти - 1912 год. Памятник стал местом встреч и ритуалов представителей субкультур. Однако все эти темные суеверия никакого отношения к реальности не имеют, так как Марфа Абрамовна - мать известного инженера-архитектора Василия Турищева, который принимал активное участие в общественной и культурной жизни Екатеринодара.