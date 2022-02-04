Семиместный кроссовер Dacia Bigster впервые заметили на улице

Большой семиместный кроссовер Dacia Bigster впервые попал на "живое" фото. Неожиданным образом это произошло не в Румынии, на родине бюджетного суббренда Renault, а в столице Чехии.

Как выяснили журналисты портала Auto.cz, который и опубликовал уникальный пока снимок, Bigster попал в Прагу неслучайно. Здесь проводилась дилерская конференция марки, где на местном рынке презентовали предвестника нового Lada Largus - универсал Jogger.

А вот показ Dacia Bigster прошел в режиме строжайшей секретности, представителям марки ее продемонстрировали, но фотографировать не позволили. Но выехать из здания, в котором проходила презентация, машине тайно не удалось. Несмотря на вечернее или даже ночное время и непогоду рядом с секретной новинкой оказался внимательный автолюбитель, который и сделал снимок.

Этого человека можно понять - на Dacia Bigster трудно не обратить внимания. С одной стороны, автомобиль явно ссылается на Duster, и даже фирменный цвет производитель подобрал ему тот же. А с другой стороны, автомобиль интересен сам по себе - рублеными кузовными панелями, оригинальным пластиковым обвесом, скрытыми в кузове дверными ручками и фантастическим рисунком светодиодной оптики, в котором можно углядеть, например, очертания летящих навстречу друг другу ракет.

Единственное, что смущает в фотографии, - Dacia Bigster на ней ничем, кроме цвета, не отличается от ранее представленного маркой концепта.

Известно, что Bigster построен на модульной платформе CMF-B. Длина его кузова составит 4,6 метра. Глава бизнес-единицы Dacia-Lada Дени Ле Вот ранее сказал, что кроссовер будет "крутым", чтобы его выбирали клиенты, например, из Германии. А вот о времени выхода модели на рынок пока противоречивые сведения.

В начале 2021 года на презентации плана "Ренолюция" было заявлено, что новинка появится в 2024-м, Ле Вот говорил о 2025-м, но некоторые источники указывают даже на 2022-й. Если пойманный в Праге Bigster уже не концептуальный, а предсерийный - то тянуть с его появлением Dacia и не стоит - автомобиль вполне хорош для современного авторынка.