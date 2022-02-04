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04.02.2022 14:01
Рубрика: В мире

СМИ: Южная Корея хочет открыть офис по сотрудничеству с КНДР в приграничном городе Китая

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Мост в Даньдуне между Китаем и КНДР Фото: Олег Кирьянов/РГ Мост в Даньдуне между Китаем и КНДР Фото: Олег Кирьянов/РГ
Мост в Даньдуне между Китаем и КНДР Фото: Олег Кирьянов/РГ

Одна из государственных структур Республики Корея (РК), контролируемая министерством объединения РК, хочет открыть в Китае представительство, которое бы курировало вопросы сотрудничества с Северной Кореей. Офис должен расположиться в одном из городов КНР в районе китайско-северокорейской границы. Эксперты, однако, поставили под сомнение целесообразность создания подобного представительства.

Фото: KCNA via REUTERS
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О плане по открытию офиса межкорейского сотрудничества в Китае сообщили южнокорейские СМИ, ссылаясь на анонимные источники в минобъединения РК. Согласно полученной журналистами информации, представительство собирается открыть Ассоциация по поддержке межкорейских обменов и сотрудничества, которая находится под контролем мионбъединения.

Представительство появится, скорее всего, в городе Даньдун, который находится на границе КНР и КНДР, прямо напротив северокорейского города Синычжу. Даньдун и Синыйчжу разделяет пограничная река, через которую проходит "Мост дружбы". По этому мосту в "докоронавирусные времена" проходило обычно более 70 процентов всего товарооборота Северной Кореи с внешним миром. Поэтому некоторые называли его "мостом жизни" для Страны чучхе. В Даньдуне же базировались представительства северокорейских организаций, компаний и госструктур, которые занимались торговлей с Китаем. Кроме того, сам город достаточно значительный, имеет самую развитую на китайско-северокорейской границе инфраструктуру, а потому если где-то и открывать офис с прицелом на работу с КНДР, то действительно Даньдун, пожалуй, самая лучшая кандидатура.

"В районе границы Китая и Северной Кореи работает значительное количество неправительственных организаций. Задачей представительства будет правовая защита южнокорейских бизнесменов, общественных деятелей, работающих там, а также оказание всевозможной поддержки проектам по развитию связей между Югом и Севером Кореи", - цитируют южнокорейские газеты слова чиновника из министерства объединения РК.

На прошлой неделе стало известно, что ведомство решило потратить из бюджета Фонда межкорейского сотрудничества 338 млн вон (около 280 тысяч долларов) на создание за рубежом представительства Ассоциации по поддержке межкорейских обменов и сотрудничества. В ведомстве не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном открытии офиса в Даньдуне, но похоже, что все идет к тому, а деньги отложены как раз на эти цели. У Ассоциации пока есть только своя штаб-квартира в Сеуле, а зарубежных представительств нет. Учитывая задачи организации, а также невозможность пока создания представительства в КНДР, то, скорее всего, действительно офис появится именно в Даньдуне.

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Вместе с тем, многие независимые эксперты усомнились в целесообразности создания представительства как минимум на данном этапе. Дело в том, что еще в июне 2020 года КНДР демонстративно взорвала офис связи, который находился в межкорейском технопарке в районе северокорейского Кэсона. Данный офис как раз и выполнял роль представительства, где Юг и Север могли общаться друг с другом. Понятно, что офис в Даньдуне КНДР вряд ли решится взорвать, но вполне может игнорировать, тем более что Северная Корея продолжает соблюдать строгую самоизоляцию.

Открытым также остается вопрос и по поводу того, как власти Китая отнесутся к идее Южной Кореи создавать свое представительство на границе с КНДР, учитывая, что порой отношения Юга и Севера Кореи далеки от идеальных, а потому при определенных раскладах офис может начать вызывать раздражение северян.

Тем не менее хватает и тех, кто оптимистично настроен. Сторонники открытия представительства указывают, что с 16 января КНДР возобновила железнодорожное сообщение с Китаем, а потому не за горами тот день, когда Северная Корея отменит строгую самоизоляцию. Кроме того, разного рода проекты сотрудничества, обмены и прочие идеи по взаимодействию с КНДР требуют проведения переговоров, разного рода поддержки, а тут офис может сыграть важную роль аналога посольства.

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