В МИД не удивлены перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США

В России не удивились, что США перекладывают на Москву ответственность за утечку своего ответа по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

"Ничего нового и неожиданного​​​. По логике Вашингтона, Москва за все несет ответственность", - отметил он.

Ранее испанская газета El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. В Америке заявили, что утечка якобы произошла из России. В посольстве РФ в США выразили недоумение по поводу подобных заявлений и призвали отказаться от "конспирологии".