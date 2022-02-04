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Влияет ли запрет персонализированной рекламы на бизнес ИТ-компаний

Текст:   Иван Черноусов
04.02.2022,  
16:33

Компания Snapchat, авторы одноименного мессенджера, объявили о том, что запрет персонализированной рекламы от Apple "никак не влияет на их бизнес". Об этом пишет издание CNBC.

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По словам финансового директора Дерека Андерсона, компании удалось довольно быстро оправиться от падения доходов в связи с новой рекламной политикой в iOS, когда пользователи могут запретить приложению показ персонализированной рекламы. В то же время Андерсон отметил, что рекламным партнерам компании понадобится "как минимум пара кварталов", чтобы полностью освоиться с новыми алгоритмами iOS.

В то же время Meta (бывшая Facebook), заявила о том, что потеряет 10 млрд долларов из-за рекламной политики iOS и это окажет "существенное влияние на ее бизнес". На фоне таких заявлении акции компании Марка Цукерберга просели на рекордные 26%.

"Персонализированная реклама действительно позволяет компаниям больше зарабатывать, - говорит ИТ-эксперт Александр Баулин. - Но есть два нюанса: во-первых, если для всех ограничения будут одинаковы, то перераспределения клиентов не произойдет, спрос никуда не денется, стоимость рекламы значительно не изменится. Во-вторых, крупные соцсети могут определять пользователя, не используя запрещенные параметры: гендер, религию и т. п. Отлично пригодится и история покупок: если пользователь постоянно покупает тот или иной товар, значит, вы действительно в нем заинтересованы".

Аналогичного мнения придерживается Иван Самойленко, управляющий партнер коммунникационного агентства B&C Agency. "Любой успешный бизнес подстраивается под влияние времени и обстоятельств, руководство находит пути решения проблемы, чтобы не портить репутацию перед клиентами и инвесторами. В частности, в конце прошлого года и Facebook и Snapchat сообщали о том, что смогли частично обойти запрет Apple. Он касается отслеживания рекламных данных пользователей, но при этом распространяется только на ту информацию, которая позволит третьим лицам распознавать пользователей приложений.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Соответственно, компании продолжили сбор анонимизированных данных групп пользователей, что позволяет продолжать показ персонализированной рекламы, хотя не в том объеме, что раньше. Очевидно, для Facebook падение доходов оказалось более существенным, нежели для Snapchat".

Ранее Европарламент одобрил закон о цифровых услугах, который ограничивает показ персонализированной рекламы. В частности, ее нельзя будет показывать несовершеннолетним, а еще компании не смогут использовать целый ряд параметров - например, сексуальную ориентацию, религию и расу. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 6% до глобального дохода.