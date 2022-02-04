Влияет ли запрет персонализированной рекламы на бизнес ИТ-компаний

Компания Snapchat, авторы одноименного мессенджера, объявили о том, что запрет персонализированной рекламы от Apple "никак не влияет на их бизнес". Об этом пишет издание CNBC.

По словам финансового директора Дерека Андерсона, компании удалось довольно быстро оправиться от падения доходов в связи с новой рекламной политикой в iOS, когда пользователи могут запретить приложению показ персонализированной рекламы. В то же время Андерсон отметил, что рекламным партнерам компании понадобится "как минимум пара кварталов", чтобы полностью освоиться с новыми алгоритмами iOS.

В то же время Meta (бывшая Facebook), заявила о том, что потеряет 10 млрд долларов из-за рекламной политики iOS и это окажет "существенное влияние на ее бизнес". На фоне таких заявлении акции компании Марка Цукерберга просели на рекордные 26%.

"Персонализированная реклама действительно позволяет компаниям больше зарабатывать, - говорит ИТ-эксперт Александр Баулин. - Но есть два нюанса: во-первых, если для всех ограничения будут одинаковы, то перераспределения клиентов не произойдет, спрос никуда не денется, стоимость рекламы значительно не изменится. Во-вторых, крупные соцсети могут определять пользователя, не используя запрещенные параметры: гендер, религию и т. п. Отлично пригодится и история покупок: если пользователь постоянно покупает тот или иной товар, значит, вы действительно в нем заинтересованы".

Аналогичного мнения придерживается Иван Самойленко, управляющий партнер коммунникационного агентства B&C Agency. "Любой успешный бизнес подстраивается под влияние времени и обстоятельств, руководство находит пути решения проблемы, чтобы не портить репутацию перед клиентами и инвесторами. В частности, в конце прошлого года и Facebook и Snapchat сообщали о том, что смогли частично обойти запрет Apple. Он касается отслеживания рекламных данных пользователей, но при этом распространяется только на ту информацию, которая позволит третьим лицам распознавать пользователей приложений.

Соответственно, компании продолжили сбор анонимизированных данных групп пользователей, что позволяет продолжать показ персонализированной рекламы, хотя не в том объеме, что раньше. Очевидно, для Facebook падение доходов оказалось более существенным, нежели для Snapchat".

Ранее Европарламент одобрил закон о цифровых услугах, который ограничивает показ персонализированной рекламы. В частности, ее нельзя будет показывать несовершеннолетним, а еще компании не смогут использовать целый ряд параметров - например, сексуальную ориентацию, религию и расу. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 6% до глобального дохода.