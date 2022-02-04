Врач Свифт: "Омикроном" заражаются через 45 дней после COVID-19

Американские медики заявили, что перенесшие коронавирусную инфекцию люди крайне редко заражаются штаммом "омикрон" в течение первых шести недель после выздоровления.

Раньше считалось, что защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев. Но все изменилось, когда появился новый вариант SARS-CoV-2.

Эксперт по вопросам вакцинации Мелани Свифт рассказала в эфире Minnesota Public Radio, что повторно заразиться коронавирусом через 90 дней могут все, независимо от штамма, который вызвал у них COVID-19 в прошлом.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя новости о случаях повторного заражения, заявил, что "омикрон" из-за мутаций может "пробивать" иммунитет. "Это приводит к тому, что заразиться может и переболевший человек, но, скорее всего, в слабой форме. Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса", - подчеркнул эксперт.

В то же время глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что россияне, привитые вакциной "Спутник V", защищены от "омикрона" на 75 процентов, а после ревакцинации препаратом "Спутник Лайт" риск заразиться практически равен нулю.