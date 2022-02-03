В Центре Гамалеи предупредили о риске повторного заражения "омикроном"

Пациенты, перенесшие "омикрон", могут повторно заразиться этим же штаммом. Об этом в эфире радио Sputnik заявил профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Врач пояснил, что "омикрон" размножается преимущественно в верхних дыхательных путях, из-за чего инфицирование происходит меньшими дозами, чем при других мутациях.

"В результате пробивается иммунитет, вызванный предыдущими заражениями. Это приводит к тому, что заболеть может и переболевший человек, но, скорее всего, в слабой форме", - объяснил он.

По словам Альтштейна, повторное заражение "омикроном" также возможно. "Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут", - заключил вирусолог.

Специалист напомнил, что лучшей защитой как от "омикрона", так и от других мутаций коронавируса, остается вакцинация.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на 75% защищены от "омикрона" те, кто привился вакциной "Спутник V", и на 100% те, кто после этого ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт".