Захарова оценила слова Нуланд об "утечке"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что "утечку" документов по гарантиям безопасности организовала Москва.

"Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые (карты - прим.ред.). Ничего нового, но от Вас это слышать приятно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, в испанской газете El Pais были опубликованы документы, содержащие ответ США и НАТО на предложения России по безопасности. Нуланд заявила, что именно Москва предала огласке конфиденциальные материалы, так как в них содержались пометки, которые были в американском ответе.

Данное заявление прокомментировали в посольстве РФ и США. Там призвали Вашингтон отказаться от конспирологии и вместо этого заняться работой по укреплению европейской безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что в перекладывании ответственности на Москву нет ничего нового и неожиданного​​​. "По логике Вашингтона, Москва за все несет ответственность", - указал он.