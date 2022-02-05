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05.02.2022 15:48
Рубрика: Власть

Депутат Госдумы назвал провокацией публикации Bloomberg и Bild о вторжении России на Украину

Текст: Татьяна Замахина
Фейковые публикации в иностранных СМИ о якобы вторжении России на Украину несут огромные риски и могут повлечь за собой тяжелые последствия. Об этом предупредил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Ранее Bloomberg выпустил заголовок "Россия вторгается на Украину". Позже агентство удалило сообщение и объяснило, что оно появилось по ошибке.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Кроме того, немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины​​​.

Цель таких публикаций - провокация для последующего обвинения РФ в агрессии, заявил РИА Новости Алексей Чепа. Ведь если уже объявлено, что Россия якобы вторглась, то это может дать старт провокациям в сопредельных государствах, считает депутат. А на провокации России необходимо будет отвечать, добавил политик. И реакцию со стороны РФ на Западе как раз и смогут расценить как агрессию, пояснил Чепа.

В результате возможны "очень тяжелые последствия", не исключил он.

Парламентарий также пояснил, что не верит в ошибочность размещения информации о мнимом вторжении. "Это не просто ошибка чья-то. Это серьезнейшее заявление, которое наверняка любой журналист десять раз бы перепроверил", - добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что инцидент с публикацией говорит о рисках агрессивных заявлений со стороны США и других стран Запада.

Отметим, что сообщения о якобы готовящемся нападении стали распространяться с конца прошлого года. Западные политики и журналисты называли разные сроки предполагаемого вторжения. Российская сторона не раз опровергала такие домыслы.

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