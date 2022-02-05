Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 3 февраля 2022 года № 5-пг "О внесении изменений в пункт 19 Перечня мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в пункт 19 Перечня мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 27.01.2022 № 2-пг), следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) организовать приостановление получения образования в очной форме обучающимися в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, государственных образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей, с учетом рекомендаций оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа и складывающейся эпидемиологической обстановки в Ненецком автономном округе;";

2) в подпункте 10 слова "по 03.02.2022" заменить словами "по 08.02.2022".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







