Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 3 февраля 2022 года № 5-пг "О внесении изменений в пункт 19 Перечня мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:
1. Внести в пункт 19 Перечня мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 27.01.2022 № 2-пг), следующие изменения:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) организовать приостановление получения образования в очной форме обучающимися в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, государственных образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей, с учетом рекомендаций оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа и складывающейся эпидемиологической обстановки в Ненецком автономном округе;";
2) в подпункте 10 слова "по 03.02.2022" заменить словами "по 08.02.2022".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией