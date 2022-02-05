Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 3 февраля 2022 года № 5-пг "О внесении изменений в пункт 19 Перечня мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

Новости

Bloomberg: США нарастили закупки российского дизеля 11:08
На Кубани спасатели освободили от воды 13 населенных пунктов 10:58
Все российские прыгуны с трамплина вышли в финал на нормальном трамплине 10:53
Онлайн-трансляция женского скиатлона на Олимпиаде в Пекине 10:40
В Раде рассказали о "запрете" Зеленскому посетить Олимпиаду в Пекине 10:28
Уголовное дело возбуждено против жителя Омска, укравшего светофор 10:25
Ученые в США выявили опасное влияние COVID-19 на мозг 09:58
Bloomberg по ошибке сообщил о "вторжении РФ на Украину" 09:30
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за собак 09:28
Эксперты развенчали 7 мифов о хлебе 09:19
В Москву из Германии экстрадирован разыскиваемый за убийство гражданин 08:59
Капризов в свитере Овечкина принял участие в конкурсе на Матче всех звезд НХЛ 08:38
Эксперт Минздрава рассказала, как самостоятельно сократить риск рака 08:35
Постпред РФ оценил восстановление США исключений из санкций против Ирана 08:28
На Сахалине возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего под лавиной 08:17
Юрист рассказала, как можно купить дешевое жилье 07:42
На Сахалине спасли оказавшихся под снегом из-за схода лавины рабочих 07:13
Пульмонолог рассказал, как заядлым курильщикам снизить вред от никотина 06:58
В Бразилии выявлены первые случаи заражения новым подвидом "омикрона" 06:55
На Сахалине сошла лавина: Под снегом могут находиться два человека 06:22
Грузовой самолет вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика шасси 06:20
Посольство РФ: Заявление Госдепа о DW - пример политики двойных стандартов 05:51
Британец выиграл в лотерею почти 110 миллионов фунтов стерлингов 05:32
Профессор Пшеничная: К середине февраля может наступить пик заболеваемости COVID 04:56
Антонов раскритиковал заявления США о подготовке провокации на Украине 04:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 3 февраля 2022 года № 5-пг "О внесении изменений в пункт 19 Перечня мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

Дата подписания 3 февраля 2022 г.
Опубликован 5 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28 октября 2021 года № 81-пг "О режиме повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в пункт 19 Перечня мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 27.01.2022 № 2-пг), следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) организовать приостановление получения образования в очной форме обучающимися в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, государственных образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей, с учетом рекомендаций оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа и складывающейся эпидемиологической обстановки в Ненецком автономном округе;";

2) в подпункте 10 слова "по 03.02.2022" заменить словами "по 08.02.2022".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией