Посольство РФ: Заявление Госдепа о DW - пример политики двойных стандартов

Посольство РФ в США отреагировало на слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. Ранее он заявил, что США осуждают решение российских властей закрыть московское бюро Deutsche Welle.

Данное заявление - это пример политики двойных стандартов, говорится в публикации посольства в Twitter. Российские дипломаты поинтересовались, где же были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил вещание канала RT DE?

Напомним, МИД РФ объявил о запрете вещания немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle в рамках ответных мер на "недружественные действия ФРГ" по запрету спутникового и иного вещания российского немецкоязычного телеканала RT DE на территории ФРГ. Также в МИД сообщили о закрытии корпункта и аннулировании аккредитации всех сотрудников немецкого СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с немецкой стороной в отношении средств массовой информации. "Если Германия пойдет на эскалацию, мы ответим так же. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации, мы также готовы ситуацию нормализовать", - отметила Захарова.