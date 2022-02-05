На Сахалине возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего под лавиной

ГУ МЧС по Сахалинской области сообщает об одном погибшем в результате схода лавины в Углегорском районе. Ранее Telegram-канал регионального правительства проинформировал, что двух рабочих, оказавшихся под снегом, удалось спасти, один из них госпитализирован. Впоследствии сообщение было отредактировано, появилось уточнение: "к сожалению, один из них уже не подавал признаков жизни, второму потребовалась госпитализация".

Сход лавины произошел на территории "Солнцевского угольного разреза". Четверо рабочих в это время выполняли работу по демонтажу трубы. Двое из них оказались под снежной массой. Одного человека достали из-под снега и передали медикам. Еще через полчаса извлекли тело второго. Всего в спасательных работах участвовали 77 человек и 12 единиц техники.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту гибели сахалинца.

"На место происшествия выехал и.о. руководителя СО по городу Углегорск следственного управления, а также следственно-оперативная группа. Для оказания всей необходимой практической и методической помощи в расследовании уголовного дела на место происшествия направлены следователи-криминалисты областного следственного управления. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность проведения работ, а также приняты меры профилактического характера", - сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).