На Кубани спасатели освободили от воды 13 населенных пунктов

На Кубани продолжается ликвидация последствий наводнения. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на утро 5 февраля от воды освободили 13 населенных пунктов в столице края, Темрюкском, Северском и Славянском районах.

Согласно оперативной информации, в 11 населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях края остаются подтопленными 885 дворов и 287 домов.

За сутки число подтопленных придомовых территорий удалось снизить на 53. В двух пунктах временного размещения остаются 22 человека.

Спасатели Славянского, Красноармейского, Темрюкского и Северского районов продолжают работать в режиме чрезвычайной ситуации.